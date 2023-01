Formazioni ufficiali Milan-Inter | le scelte dei due tecnici

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Alle 20.00 scenderanno in campo. Ecco leda Pioli e Inzaghi per la Supercoppa Italiana Ecco ledi(4-2-3-1): T?t?ru?anu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebi?. All.: Pioli(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhano?lu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martínez. A disp.: Brazão, Cordaz, Handanovi?; Bellanova, D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Brozovi?, Carboni, Gagliardini, Gosens; Correa, ...

