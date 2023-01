Food delivery | nelle biblioteche di Roma arrivano i punti sosta e ristoro per i rider

ilmattino.it

... dei chilometri da Verona sud a Bussolengo che il ragazzo aveva dovuto fare per consegnargli panino e patatine ordinate in una catena di faste ricevute tramite un servizio di. La ...Ma come funziona il lavoro del rider Glovo, Deliveroo, Just Eat, Ubereats e così via, sono ormai diverse le catene diche popolano le nostre città. Il lavoro di fatto in generale ... Rider pedala per 50 km per consegnare hamburger e patatine. Il cliente si pente: «Mai più food delivery» Esplode il caso del rider che ha percorso circa 50 km a Bussolengo, Verona, per consegnare un panino per cena. A raccontare con un post su Facebook quanto accaduto è il cliente che ha effettuato ...Ha pedalato per 50 chilometri, di sera, per consegnare un pasto nel veronese, a chi lo ha ordinato tramite le app di food delivery. A raccontare la vicenda non è il protagonista, ...