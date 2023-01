Fondazione ‘Romano’ | mercoledì 25 gennaio conversazione con Arturo Belluardo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti252023, alle ore 18.30, laGerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15 di Telese Terme (BN), ospita lo scrittoree il suo romanzo “Ballata per la sirena”, Giulio Perrone Editore. Modera l’incontro Maria Teresa Imparato, partecipa e dialoga con l’autore Tullia Bartolini. «Siete pronti a immergervi nel poema del mare, lattescente e infuso d’astri? Perché è questo ciò che l’autore chiede ai lettori: di attraversare la sozzura del mondo, la sua vertiginosa iniquità e bruttezza, per precipitare negli abissi marini e spingersi sino al ventre della dura genitrice, alla sorgente di tutte le cose. Con un linguaggio onirico e fantasmagorico, sulla scia di avvistatori di sirene come Gadda, D’Arrigo, Roth e Omero, ...