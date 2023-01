Folgorato da una scarica elettrica | ragazzo di 25 in gravissime condizioni

MilanoToday.it

Un operaio, di 25 anni, che stava lavorando in un'azienda di elettronica nella zona di San Grato a Lodi , è rimastoed è in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto poco dopo le due del pomeriggio presso la azienda Tem Elettronica: quando sono arrivati i sanitari del 118, il giovane era in arresto ...Contemporaneamente, Jack è spinto a commettere un omicidio,dall'idea che toglierevita possa prolungare la propria. I due sono talmente assorbiti dalla paura della morte che non ... Ragazzo di 25 anni folgorato da una scarica elettrica: va in arresto cardiaco Stava lavorando in una azienda elettronica quando è avvenuto l'incidente: hanno provato a rianimarlo ma poi è stato trasportato d'urgenza in ospedale ...E' successo presso la Tem Elettronica, l'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. La modalità dell'infortunio è al vaglio delle forze dell'ordine ...