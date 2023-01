Foggia | tredicenne drogata e violentata in un box | tre arresti

La Stampa

Al termine delle indagini coordinate e dirette dalla procura di, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo pugliese nei ...commenta A Cerignola, in provincia di, tre giovani maggiorenni sono stati arrestati perché sospettati di aver drogato e violentato una. I fatti sono avvenuti a ottobre, quando la ragazza sarebbe stata invitata in un box ... Foggia, tredicenne drogata e violentata in un box, 3 arresti La Polizia di Stato di Foggia, al termine delle indagini coordinate e dirette dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e ...Una storia terribile, con una ragazzina di appena 13 anni vittima del branco. Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Foggia al termine di indagini coordinate e dirette dalla locale Procura.