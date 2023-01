Foggia | i tre giovani accusati di aver drogato e violentato una 13enne in un box

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La polizia diha arrestato tre persone accusate di violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti aggravate. L’indagine parte da un episodio accaduto in un box nella periferia di Cerignola in provincia di. Lì un maggiorenne, dopoconosciuto una ragazzina di 13 anni sui social network, l’ha invitata e le ha dato della droga. Poi la ragazza, secondo l’accusa, avrebbe subito una violenza di gruppo. Secondo la ricostruzione della polizia, infatti, «dopoofferto alla ragazzina sostanza stupefacente, i trel’avrebbero obbligata, con violenza e minaccia, a subire rapporti sessuali. Approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e fisica determinata dall’età, dalla compresenza di tre uomini, dalla posizione isolata del box in cui sono avvenuti i fatti e dallo ...

