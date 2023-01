Foggia | adescano una 13enne sui social | poi la drogano e la stuprano | arrestati tre ventenni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tresono statial termine delle indagini coordinate e dirette dalla Procura disu quanto accaduto a Cerignola lo scorso ottobre: secondo l’accusa, avrebbero venduto droga a una, e dopo avergliela fatta assumere l’hanno stuprata in un garage. “Violenza sessuale di gruppo” e “cessione di sostanza stupefacente” i capi d’accusa, entrambi aggravati dalla giovane età della vittima. Gli agenti hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di. Secondo gli elementi raccolti dai poliziotti della squadra mobile die del commissariato di Cerignola la ragazzina sarebbe stata adescata suida uno del “branco”, che l’avrebbe poi invitata nel box dove sarebbe ...

