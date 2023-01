La Gazzetta dello Sport

Il momento magico si è interrotto e bisogna capire in fretta perché. Il Napoli entusiasmante di campionato e Champions si è impantanato in Coppa Italia . Una sconfitta che va oltre i rigori, perché ...E leancora una volta hanno dimostrato che la distanza dai titolari è troppo netta. Un esempio su tutti: Pobega e Vranck, insieme, non fanno Kessie, perso in estate. Senza Giroud, l'attacco ... Flop riserve, titolari deconcentrati: il Napoli si interroga. Ma è pronto a ripartire La serata negativa costata l'eliminazione contro la Cremonese non viene sottovalutata ma nemmeno drammatizzata. Anche perché ci sono elementi confortanti Maurizio Nicita @manici50 Il momento magico si ...La serata negativa costata l'eliminazione contro la Cremonese non viene sottovalutata ma nemmeno drammatizzata. Anche perché ci sono elementi confortanti ...