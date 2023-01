Fiumicino | scuole chiuse a Maccarese | Focene e Fregene | ecco quali e perchè

Fanpage.it

... la classifica con cui la Fondazione Agnelli ogni anno cerca di individuare lesecondarie di ... va però segnalato l'ingresso - in seconda posizione - del 'Paolo Baffi' diche registra ...E per il 18 gennaio, per lavori Acea, è stata disposta la chiusura dellea Fregene, Focene e Maccarese. Vento forte in aumento ma anche onde di tre metri. Tromba d'aria a Valmontone A ... Fiumicino senz'acqua: l'elenco delle scuole chiuse a Fregene ... Ecco l’elenco delle scuole di Fiumicino che resteranno chiuse, a causa di lavori Acea Ato 2 sul flusso idrico, nella giornata di oggi, ...L'ultima edizione del rapporto Eduscopio, tra i principali strumenti di orientamento quando si parla di scuole superiori, vede alcune conferme e molte new entry. Ecco quali sono quelle più performanti ...