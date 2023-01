Firenze | Museo del Bargello imbrattato con uno scarabocchio nero

Agenzia ANSA

Il negozio segue gli stessi orari deldel Calcio ed è quindi aperto al pubblico sette giorni su sette, dalle ore 10 alle ore 18. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a info@......di, mentre le altre classi parteciperanno in streaming. L'edizione 2023 del meeting ha come titolo "La Memoria contro l'indifferenza" ed è realizzata in collaborazione con Fondazione... Imbrattato muro museo Bargello Firenze, scarabocchio con spray Il Museo Nazionale del Bargello ha sede nell’antico Palazzo del Podestà di Firenze che, con regio decreto del 22 giugno 1865, diveniva il primo Museo Nazionale italiano dedicato alle arti del Medioevo ...La nuova maglia azzurra, che dà il via all’era adidas, al centro del negozio, all’interno di una cornice che richiama il nuovo logo delle Nazionali italiane di calcio: oggi è il primo giorno di apertu ...