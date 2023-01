Firenze | danneggiata una Pietra d' inciampo - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In via Aretina 131, posata per ricordare Bruno Corsi, deportato a Fallingbostel e ucciso a Braunschweig nel ...

LA NAZIONE

In via Aretina 131, posata per ricordare Bruno Corsi, deportato a Fallingbostel e ucciso a Braunschweig nel ...La biblioteca nel parco era stata ritrovatacon un petardo e imbrattata con una ... è stata realizzata da utenti in messa alla prova, a cura dell'associazione Apab diin ... Firenze, danneggiata una Pietra d'inciampo Danneggiata una 'pietra d'inciampo' a Firenze. "Un oltraggio gravissimo alla memoria della Shoah. Chi vandalizza le Pietre d’inciampo disonora Firenze e i suoi cittadini". Sono le parole dell'assessor ...Oltraggio alla memoria di Bruno Corsi, deportato nel 1943 e ucciso a Braunschweig nel 1944. La pietra d'inciampo è stata ripulita da un cittadino ...