Firenze | arrestato in via della Scala con 10 dosi di cocaina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E' statoieri sera, 17 gennaio 2023, in via, a, dalla Polizia di Stato un cittadino marocchino di 26 anni per illecita detenzione di sostanza stupefacente. La volante del Commissariato San Giovanni stava transitando tra le vie del centro cittadino per effettuare uno specifico servizio finalizzato al contrastovendita e del consumo di sostante stupefacenti, quando ha notato un giovane di origini nordafricane in sella ad una bicicletta che, nonostante la pioggia battente, pedalava lentamente con fare guardingo L'articolo proviene daPost.

