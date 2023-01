Fiorentina | Italiano sembra aver cambiato idea | adesso Jovic non è più indispensabile per il progetto viola

Commenta per primo Come sottolineato oggi da molti quotidiani ladi Vincenzoha un grave problema in attacco. Con Cabral che probabilmente dovrà restare out per almeno un mese, e con un Jovic che sembra tutto tranne che un giocatore di calcio, ...Commenta per primo Viste le gravi problematiche che ladi Vincenzosta passando in fase di realizzazione, con un parco attaccanti che difficilmente trova la via del gol, la dirigenza gigliata sta continuando a cercare l'attaccante ...Brutte notizie per l'Atalanta che riguardano Davide Zappacosta, uscito infortunio nell'ultima sfida contro la Salernitana. L'esterno italiano, in passato seguito anche dalla Fiorentina, ...In Italia si guarda l’età e non ciò che si è fatto ... In queste ore il Leicester sta pensando a un’offerta da dentro o fuori. Con questa cessione la Fiorentina potrebbe rifarsi il look in attacco.