Finalmente abbiamo scoperto i limiti | nessuno è perfetto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), tantomeno Luciano Spalletti e il suo Napoli. Contro la Cremonese sono stati palesati tutti idella squadra azzurra., bisognerebbe dire. Il Napoli sembrava una squadra aliena, senza colpi di coda, senza freni. Ma così non è, e non sarà fino alla fine della stagione.. È ora che inizia il bello. Luciano Spalletti dovrà lavorare su quelli, d’oggi in poi, per mettere in piedi una squadra invincibile. Lavorare sulle cose che vanno bene, forse, è anche superfluo. Ma non deve lavorarci solo Spalletti: devono farlo tutti i calciatori e deve farlo la società. Almeno in questa stagione che potrebbe essere storica. La sconfitta contro la Cremonese, in Coppa Italia, brucia e brucerà. Si è gettata all’aria la ...