Filler e botox sicuri | ma in mani inesperte possono causare gravi danni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Vengono spesso chiamate punturine, un diminutivo non casuale. L’acido ialuronico e la tossina botulinica sono le sostanze più utilizzate nel mondo per ridurre i segni dell’età in modo non invasivo e per rendere il volto più armonioso. La loro infiltrazione è spesso presentata alla stregua di una maschera di bellezza o una messa in piega, qualcosa che si fa senza pensarci in pausa pranzo. Non è così: acido ialuronico esono sostanze sicure e ben conosciute ma devono essere iniettate esclusivamente da medici. Inprovocare, gli stessi determinati da sostanze non autorizzate e ancora circolanti, come il silicone liquido.Secondo gli ultimi dati raccolti dall’International Society of Aesthetic Plastic Surgery nel 2020 nel mondo ...