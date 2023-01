Filippo Salvi | chi era il maresciallo morto nel 2007 mentre cercava Matteo Messina Denaro

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Aldei Carabinierii colleghi del Ros hanno voluto dedicare la cattura del boss(LO SPECIALE DI SKY TG24). "A chi ho pensato appena abbiamo concluso l'operazione? Prima di tutto alche ènel, cadendo in un dirupo a Bagheria. Non era impegnato in un’operazione qualsiasi. Stava lavorando per piazzare una telecamera nell’ambito di questa stessa indagine. Oggi gli abbiamo reso onore". Queste le parole pronunciate dal colonnello Lucio Arcidiacono, a capo del Reparto investigativo del Ros, in un'intervista al Messaggero.