Filippo Bazerla | il rider che ha attraversato Verona per una consegna | «Non mi sento sfruttato | in ufficio in silenzio non ci voglio stare»

ilmessaggero.it

A parlare su Facebook, ripreso oggi dal Corriere del Veneto, è, il rider fino a ieri sera anonimo di cui ha denunciato il caso Andrea Bassi, già consigliere regionale della Lega e poi ..."Se vado in ufficio per stare in silenzio 8 ore e fare 2 ore di pausa pranzo, io rifiuto". Parla così, il rider la cui storia, denunciata poche ore fa da un suo cliente nonché consigliere regionale Fdl Andrea Bassi , ha destato non poche polemiche. In uno dei tanti faticosi turni di ... Filippo Bazerla, il rider che ha attraversato Verona per una consegna: «Non mi sento sfruttato, in ufficio in Il rider di Verona dice la sua. Il caso di Filippo Bazerla, che ha attraversato Verona per una consegna a domicilio di un panino, ha fatto rapidamente il giro del web dopo la denuncia di ...A portargli il pasto era stato Filippo Bazerla, che aveva percorso una cinquantina di chilometri fra andata e ritorno. (L'Unione Sarda.it) Se ne è parlato anche su altre testate La cena è infatti ...