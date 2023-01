Filippo Bazerla | il rider che ha attraversato Verona per una consegna | «Non mi sento sfruttato | in ufficio in silenzio non ci voglio stare»

ilmattino.it

La storiella di cronaca odierna, a prima vista, ha dell'incredibile: sembra quasi il ribaltamento della sceneggiatura di un film di Ken Loach. Per farla breve:, rider che lavora per il celebre colosso del delivery Glovo, ha percorso la bellezza di cinquanta chilometri complessivi per consegnare un panino al consigliere regionale Andrea Bassi, ...50 chilometri per una consegna ma il rider precisa: 'Non mi sento sfruttato'è il rider 28enne che ha pedalato per 50 chilometri per una consegna . E si è voluto sfogare così su ... Filippo Bazerla, il rider che ha attraversato Verona per una consegna: «Non mi sento sfruttato, in ufficio in Di certo, non scontate. (La Voce di Rovigo) Ne parlano anche altri giornali E’ lo sfogo di Filippo Bazerla, il rider (fino a ieri anonimo) della consegna da 50 km in bicicletta nel Veronese. Ha ...Filippo, rider di 28 anni, ha parlato della sua esperienza da rider dopo essere diventato "famoso" per aver pedalato oltre 50 km per fare una consegna.