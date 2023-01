Fiere | WonderStore vince Start Up Competition alla Expo Riva Schuh & Gardabags

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Una realtà innovativa, un'idea disruptive destinata a rivoluzionare il settore, un progetto che mette il cliente al centro di tutto: èup innovativa in grado di profilare i clienti che entrano in negozio, capirne i desiderata e prevederne il comportamento – ad aggiudicarsi laUpdurante la 98° edizione di, la più grande fiera internazionale dedicata alle calzature di volume epelletteria che si è tenuta adel Garda dal 14 al 17 gennaio. Un vero e proprio match dell'innovazione all'interno dell'Innovation Village Retail, un luogo dove poter conoscere ed entrare in contatto con le realtà ...

