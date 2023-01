Festival di Sanremo 2023 | rinnovata la partnership con Suzuki per il decimo anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sta per tornare ildi, immancabile appuntamento di inizio, giunto ormai alla sua 73esima edizione e aldicon: dal 7 all’11 febbraio, infatti, il costruttore di Hamamatsu sarà presente alla kermesse della canzone italiana in qualità di auto ufficiale e partner istituzionale. La S-Cross Hybrid sarà di nuovo protagonista della kermesse canora in qualità di “Auto del” come lo fu già per la scorsa edizione, questa volta però affiancata dalla nuova Vitara Hybrid: i due modelli apparirin “Anteprima”, clip che anticiperogni sera la diretta della gara e che vedri 28 partecipanti raggiungere location diverse ...