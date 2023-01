La Gazzetta dello Sport

Forte del doppio vantaggio, l'alza la pressione con i quinti che vanno ad attaccare Calabria e Theo Hernandez e gli uomini di Pioli faticano tremendamente a impostare. Il Milan sembra la ...Si chiude così a Riad la partita che è stata una veranerazzurra e Supercoppa numero sette a ...function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) MILAN -0 ... Festa Inter in Supercoppa: Milan travolto 3-0 con le magie di Dzeko e Lautaro! L'Inter cala il settebello e festeggia alla grande la sua settima Supercoppa nella storia. Lo fa al termine di una meravigliosa prova collettiva, con la giusta qualità e cattiveria per ...Festa nerazzurra a Riyad, in Arabia Saudita, dove mercoledì sera l'Inter ha battuto il Milan per 3-0 conquistando la Supercoppa Italiana. Decidono la gara ...