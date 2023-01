Ferrieri Caputi | partita insufficiente | tutti i dubbi di Napoli - Cremonese

Corriere dello Sport

Prima bocciatura per Maria Sole. Nella sfida di Coppa Italia di ieri tra Napoli e Cremonese la sua partita è stata valutata da 5,5 dalla Gazzetta: 'Gara complicata. Fa giocare molto. Lascia parecchi dubbi sul gol ...Come se l'è cavata Maria Soleieri al Maradona per Napoli - Cremonese di coppa Italia La bocciatura per l'arbitro donna che già ha debuttato in A - e che ieri era coadiuvata da due assistenti donne - è stata ... Critiche a Ferrieri Caputi, interviene Spalletti e dice la sua Nel primo tempo un rigore non concesso ai padroni di casa e il gol del pareggio di Juan Jesus sono stati molto contestati e hanno generato polemiche anche sul web ...LA PARTITA – Per la sfida del Maradona, diretta dal trio tutto al femminile guidato da Maria Sole Ferrieri Caputi, Spalletti in avanti sceglie il tridente con Simeone, Raspadori e Zerbin, con Gaetano ...