Fermate il crociato Schillaci | ora vuole vietarci le sigarette

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-9.mp4 Il paradosso: torna il governo dei liberali e tronano, più stringenti di prima, i divieti di fumo. Il ministro della Salute, Orazio, ha annunciato ieri, davanti alla commissione parlamentare, di voler dare un ulteriore giro di vite al divieto di fumo. Vorrebbe chiudere il ministro – che è anche medico – le apposite sale fumatori nei ristoranti, estendere i divieti anche alleelettroniche e al fumo all’aperto. Be’, in tutto questo c’è tanto di salutare – non c’è dubbio – ma c’è poco do liberale. E confesso che, da fumatore (non accanito, ma fumatore) sono perplesso. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 18 gennaio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.

