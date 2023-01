Ferlaino | “Il Napoli ha già vinto lo scudetto | vi spiego perché”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Corradoabbandona la scaramanzia e dice: “Ilha giàlo, oramai è una pura formalità“. L’ex presidente commenta la sconfitta degli azzurri in Coppa Italia contro la Cremonese: “È assurdo che una squadra già così impegnata come ildebba affrontare anche la Coppa Italia il martedì. Io credo che sia stato un bene che la squadra di Spalletti sia stata eliminata da questa competizione“.: le parole di CorradoL’ex numero uno della SSCN pensa in positivo e vede il tricolore già stampato sulle maglie della squadra di Spalletti. Attualmente ilè primo in classifica con nove punti di vantaggio sul Milan e dieci sulla coppia formata da Juventus e Inter. “Sono sicuro che il ...

