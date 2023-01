Femminicidio Scialdone | la difesa Bonaiuti presenta ricorso al Riesame | “Non era premeditato”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma – Ladi Costantino, l’ingegnere di 61 anni arrestato dopo aver sparato a Martina(leggi qui), hatoalcontro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ordinanza emessa dal gip Simona Calegari dopo le indagini dei pm del pool antiviolenza coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Martina, avvocata di 34 anni, è stata uccisa venerdì sera fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano, a Roma. L’accusa nei confronti diè di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi futili e abietti rapti dalla gelosia e dall’aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva. Il difensore di, ...

Dalla Abbonati per leggere anche Leggi ancheMartina, i pm: "L'assassino ha sparato dopo aver mirato al torace, delitto premeditato"Fabio Taglialatela , avvocato difensore di Costantino Bonaiuti , ha presentato un ricorso al tribunale del Riesame. Bonaiuti è accusato di aver ucciso Martinavenerdì sera fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione , dai motivi futili e abietti ... Femminicidio Scialdone, il proprietario del ristorante aveva chiamato il 112. Bonaiuti: «Fatti i ca**i tuoi» L'ennesimo femminicidio accaduto a Roma lo scorso venerdì è già il terzo ad appena 13 giorni dall'inizio dell'anno, e si aggiunge ai 120 del 2022, gli ...