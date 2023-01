Femminicidio Scialdone | il ristoratore ribadisce | «Chiamato il 112 e fornito anche il numero di targa»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Non ci stanno, i gestori del ristorante Brado di Roma, quello all’uscita del quale Martinaè stata uccisa, a passare per testimoni distratti di una lite poi sfociata in omicidio. E tengono a farlo sapere di nuovo, pubblicamente. Con un post su Instagram, il ristorante ha nuovamentela sua ricostruzione della tragica ultima notte di, e dei tentativi di salvarla dall’aggressione del suo ex compagno, Costantino Bonaiuti, fuori di sé la sera del 13 gennaio scorso. «Continuiamo a collaborare attivamente con le autorità ai fini dell’espletamento delle indagini con l’unico scopo di perseguire la verità dei fatti che finalmente sta emergendo in queste oreda fonti certe», si legge nel post, nel quale il locale annuncia ai suoi clienti la chiusura ancora per due giorni. Segue lo smontaggio ...