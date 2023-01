Farmaci introvabili | per cambiare la situazione dobbiamo essere noi medici a proporre soluzioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ho letto con attenzione i dati sulla carenza di principi attivi, alcuni importanti, e quindi la distribuzione diallee e da esse ai cittadini. Faccio il medico da 42 anni e non vi è settimana che i pazienti non mi telefonano o scrivono per dirmi che un prodotto non viene più trovato. Naturalmente ancor più importante se si tratta di una terapia cronica. In oculistica tipicamente i colliri per il glaucoma, la cui mancanza può portare a serie conseguenze. Da cosa dipende? Secondo il mio parere di oculista, e ora verrò attaccato come già avvenuto daisti o dai distributori, dipende da diversi fattori: 1. Accumulo. I cittadini hanno il brutto vizio di avere in casa prodotti che spesso scadono; 2. Mancanza di scorte delsta. Quante volte vi è capitato di dover aspettare un prodotto alcune ore ...