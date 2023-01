F1 | Tombazis è il nuovo direttore monoposto della FIA Nielsen direttore sportivo

FormulaPassion.it

Per cercare di mettere ordine nella complessa gestione delle regole in F1 Ben Sulayem ha pensato ad unorganigramma , con Nick(Direttore delle Monoposto) al vertice della piramide e ...ROMA - Nikolassarà ildirettore delle monoposto per la . Il tecnico greco, già nel direttivo FIA dal 2018, è una delle persone oggetto dei diversi cambiamenti attuati in federazione da Mohammed Ben ... FIA: Tombazis è il nuovo direttore delle monoposto La FIA ha annunciato oggi importanti cambiamenti alla sua struttura dedicata alla F1 che saranno effettivi subito, a partire dalla stagione 2023. La "prima ...ROMA - Sarà Nikolas Tombazis il nuovo direttore delle monoposto in Formula 1. Il tecnico greco, già nel direttivo FIA dal 2018, è una delle persone oggetto dei diversi cambiamenti attuati in federazio ...