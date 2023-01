F1 | colpo di scena | Sebastian Vettel torna nel circus | ecco dove

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Rientro immediato di, notizia sensazionale per i fans di Formula1,quale sarà il futuro prossimo del campione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il 23 febbraio durante i primi test prestagionali di Sakhir in pista ci saranno molti ultratrentenni. Due su tutti, Fernando Alonso sulla soglia dei 42 anni e Lewis Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sport Fanpage

AGI - Il derby milanese di Supercoppa italiana, ina Riad, pronosticato da Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan e Massimo Paganin, ex ... forse l'unica pecca che ha è ildi testa', ...08:09 Qatargate ,di: Panzeri si pente, novità sui soldi in Europa . Il Pd trema dice il Giornale . Nel frattempo, come nota il Tempo , soldi veri, quelli di Panzeri, e soldi finti, ... Colpo di scena nella storia tra Shakira e Piqué, spunta un'altra ... Rientro immediato di Sebastian Vettel, notizia sensazionale per i fans di Formula1, ecco quale sarà il futuro prossimo del campione ...Colpo di scena in casa Exor. All’assemblea della Juventus Fc, chiamata a eleggere il nuovo cda, Andrea Agnelli ha annunciato la sua uscita anche dai cda di Exor e Stellantis : «E’ una mia decisione… L ...