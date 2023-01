F Romano pubblica | Il direttore del Borussia Dortmund Sebastian Kehl | “Non ci sono offerte per Jude …

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildel: “Non ciperBellingham per ora, niente è deciso”, dice Kicker. #BVB “Parleremo cone la sua famiglia, nessuna pressione – non ciassolutamente proposte”. pic.twitter.com/O35un5ZSwu — Fabrizio(@Fabrizio) 16 gennaio 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.