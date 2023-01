Ezio Greggio festeggia i 30 anni della fidanzata Romina Pierdomenico

Radio Monte Carlo

Valerio Staffelli e la sua complice sono stati aggrediti durante il servizio di 'Striscia La Notizia' andato in onda lunedì 16 gennaio su Canale 5. Questa voltaed Enzo Iacchetti hanno spedito la troupe in giro per Milano a scovare i cosiddetti furbetti dello scontrino all'interno dei saloni di bellezza. E così Staffelli ha iniziato a setacciare ...Gli ospiti della prima settimana saranno, Clementino , il giornalista del Post Stefano Nazzi e l'imprenditrice digitale Cristina Fogazzi . Ezio Greggio: e ora vi racconto scherzi incredibili! Valerio Staffelli e la sua complice sono stati aggrediti durante il servizio di "Striscia La Notizia" andato in onda lunedì 16 ...Valerio Staffelli si è occupato di evasione fisale in un servizio per Striscia La Notizia e, grazie alle segnalazioni dei suoi fan, si è recato in alcuni saloni di bellezza di Milano mettendo i gestor ...