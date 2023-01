EYOF 2023 | i convocati dell’Italia Luca Libener sarà il portabandiera azzurro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tutto pronto per l’European Youth Olympic Festival (), la manifestazione dedicata agli atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, a livello invernale, che si terrà dal 21 al 28 gennaio. Appuntamento importante in casa Italia, visto cheil Bel Paese ad ospitare l’evento: in particolare il Friuli Venezia Giulia. Ovviamente una folta pattuglia tricoloreal via: oggi è stata comunicata la lista dei, con il combinatistacheildella squadra.ITALIABiathlon (8) Michele Carollo, Davide Cola, Adam Ferdick, Nicola Giordano. Carlotta Gautero, Eva Hutter, Nayeli Mariotti Cavagnet, Fabiola Miraglio Mellano. Combinata Nordica ...

