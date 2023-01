Exor | Agnelli | farò passo indietro da cda delle società quotate

La Gazzetta dello Sport

rimarra' nel cda della GiovanniB. V., la holding che detiene la maggioranza di. 'Oggi si chiude un capitolo di storia della Juventus, di storia mia e di Pavel, durato quasi 13 ...ha chiesto ai soci di alzarsi in piedi e di fare un minuto di silenzio. Il nuovo CdA della Juventus.ha proposto Gianluca Ferrero per la carica di presidente, mentre Maurizio Scanavino , ... Agnelli lascia tutte le società quotate di famiglia: "Per affrontare il futuro in maniera libera" È stato un onore stare al tuo fianco, grazie presidente, grazie a tutti” Juve, al via l’assemblea degli azionisti: parlano Agnelli e Nedved. Le parole di Agnelli. “Nel corridoio degli spogliatoi ci so ...Outgoing Juventus Chairman Andrea Agnelli said on Wednesday that he would also quit his roles on the boards of carmaker Stellantis and Exor , the Agnelli family's holding company. Speaking at a ...