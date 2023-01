Ex Wagner diserta in Norvegia | «Siamo carne da macello»

ilGiornale.it

Una volta varcata la frontiera con la regione norvegese di Finmark, le cui autorità hanno confermato il fermo del ragazzo russo per attraversamento illegale delle frontiere, l'ex combattente...Ex membro di, ha chiesto asilo politico a Oslo e accusa il gruppo: 'Chi di noi moriva al fronte in Ucraina veniva sepolto di nascosto per non pagare l'assicurazione alla ... "Racconterò tutto": comandante dalla Wagner diserta e fugge in ... "Temo per la mia vita": lo dice in un'intervista al Guardian Andrey Medvedev, ex comandante del gruppo mercenario russo Wagner, che venerdì scorso scorso è fuggito in Norvegia, dove ha chiesto asilo.Andrey Medvedev, 26 anni, ha disertato a luglio e ora si trova a Oslo. Si è detto pronto a testimoniare: a breve l’interrogatorio con l’unità di polizia norvegese che indaga sui crimini di guerra. «Ne ...