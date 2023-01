Ex Pastificio Amato | i dettagli del progetto di Aversa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiInizieranno già nei prossimi giorni le operazioni di demolizione dell’exmentre, per la primavera e saranno completate in due anni, si avvieranno con le fondazioni le operazioni di costruzione del complesso architettonico denominato “Molino Nuovo” che butterà giù l’ex edificio che ospitava ilper realizzare tre strutture che ospiteranno in un’area di 18.000 m² abitazioni e uffici per 3000 m², lasciando sugli altri 15.000 m² un parco attrezzato e due parcheggi pubblici e 250 box in due piani sotterranei. Ispirato da un commento sulla nostra città rilasciato dall’architetto catalano Oriol Bohigas, redattore del Puc di Salerno che, in un sorvolo con l’imprenditore (all’epoca gestore anche di una società per il noleggio di elicotteri) definì curiosa la città ...