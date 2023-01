Ex Isochimica | c’è la gara per il terzo lotto della bonifica

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“È giunto il momento di rimuovere l’amianto anche dai capannoni“, ad annunciarlo è il Comune di Avellino che dichiara di aver bandito laper la realizzazione deldell’ex. “Un appalto da 3,8 milioni di euro – sottolinea l’ente di piazza del Popolo – per eliminare l’asbesto dalle coperture e dai controsoffitti degli stabili presenti all’interno dell’ex fabbrica dei veleni. Un intervento cruciale per proseguire verso il traguardo storico di archiviare definitivamente la storia di degrado e inquinamento che, negli ultimi decenni, ha condizionato la vita del quartiere di Borgo Ferrovia e dell’intera Città”. “I lavori – stando a quanto si apprende dall’annuncio – secondo il cronoprogramma fissato dal settore Ambiente ...

