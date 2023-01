Everton | due club si defilano per Gordon

Calcio d'Angolo

... senz'altro il più importante nella storia del calcio perché maigiocatori così forti avevano ... City 2 - 1 16:00 Brighton - Liverpool 3 - 0 16:00- Southampton 1 - 2 16:00 Nott'm Forest - ...Entrosettimane Allegri avrà a disposizione tutto il potenziale offensivo progettato in estate per la ... City 2 - 1 16:00 Brighton - Liverpool 3 - 0 16:00- Southampton 1 - 2 16:00 Nott'm ... Calciomercato, l'Everton piomba su due attaccanti della Serie A: l ... ll giocatore sudamericano, dopo l'ottimo Mondiale, è finito nel mirino di almeno due club di Premier League: le big d'Italia si arrendono ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...