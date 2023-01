Eurocup | il JL Bourg-En-Bresse scappa nel quarto periodo e si impone sull’Umana Reyer Venezia

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’Umanacede contro il JL-En-nel Round 11 diper 86-79. Gli orogranata scendono così ad un record di 6-5 ma restando ben dentro le 8 qualificate ai playoff. Non bastano ai lagunari i 23 punti di Willis, i 12 di Granger e gli 11 di Parks. Pronti via e i francesi partono fortissimo grazie ai tiri da lontano di Chassang e Massenat, oltre che alla penetrazione di Massenat del 7-0. Bramos sblocca gli ospiti da tre punti, Granger e Willis realizzano in taglio e poi Tessitori si fa sentire sotto i tabelloni, mettendo la cera lacca su uno 0-14 di controbreak. Julien da lontano interrompe l’emorragia francese e il duo Palmer-Chassang risponde a Willis mantenendo l’equilibrio (18-16). Nella fase finale dell’ultimo, Benitez segna da lontano, Willis ...