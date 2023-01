Estrazione Million Day di oggi | 18 gennaio 2023 | i numeri vincenti di mercoledì

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)Day18: iin diretta live18, alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale. Di seguito quella di18 ...

Day eDay Extra , l'di mercoledì 18 gennaio 2023 : i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale.Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque ...ARTICOLO PRECEDENTEDay Martedì 17 Gennaio 2023: i numeri vincenti ARTICOLO SUCCESSIVO Napoli fuori dalla Coppa Italia: ai rigori passa la Cremonese Ultime notizie Sport Napoli ...Nuovo appuntamento con il Million Day, il concorso che ogni giorno mette in palio un milione di euro con il premio di prima categoria. Si può giocare sia in ricevitoria sia online, scegliendo 5 numeri ...Million Day , estrazione anche oggi, martedì 17 gennaio , come avviene tutti i giorni. Alle ore 20.30 i numeri vengono tirati a sorte da ...