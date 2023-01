Errore arrestare Messina Denaro | Vaffan Pif sbotta dalla Berlinguer

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In tv la sfuriata del videomaker siciliano per l'indifferenza di alcuni suoi conterranei all'arresto del boss. "Non è possibile. Queste persone mi fanno più schifo del mafioso". Poi si calma e stempera con una battuta: "Mi sono coronizzato"