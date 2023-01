Errico Risalvato | chi è l’intestatario del 2° covo di Messina Denaro | i legami di famiglia e il ruolo del fratello nella latitanza del boss

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo Andrea Bonafede – l’uomo che ha prestato la sua identità a Matteoe si era intestato la proprietà della casa perquisita il giorno dopo l’arresto – le indagini sui fiancheggiatori dell’ex primula rossa di Castelvetrano incrociano il nome di, inquilino del secondoindividuato dai Ros dei carabinieri. È stato l’uomo a dare agli investigatori la chiave della stanza blindata occultata dal fondo di un armadio pieno di vestiti.è un nome noto alle forze dell’ordine. Già consigliere comunale a Castelvetrano, nel 2001 uscì assolto da un processo per associazione mafiosa a fronte di una richiesta di 11 anni della procura che già allora ipotizzava, tra le altre cose, un suocome favoreggiatore della ...

