Enigma Zaniolo | con lui in campo | la Roma segna di meno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La febbre è passata, i dubbi ancora no.corre a Trigoria tra incertezze sul futuro, malumori per i primi fischi e la voglia di tornare are. Anche perché all'appello ormai manca solo lui. ...

La realtà oggi dice che la Roma segna molto di più senza. Su 23 gol complessivi in campionato ben 16 sono stati segnati quando Nicolò non era in campo. Praticamente il 70%. Inoltre la coppa ...... quanto possono aiutarsi vicendevolmente Nicolò e la Roma oggi Nicolò© LaPresseLa risposta più logica, viste con lucidità le cose è: poco. Anche quando non è stato schierato Abraham e il 22 ... Roma, enigma Zaniolo: con lui la squadra segna meno La febbre è passata, i dubbi ancora no. Zaniolo corre a Trigoria tra incertezze sul futuro, malumori per i primi fischi e la voglia di tornare a segnare. Anche perché ...