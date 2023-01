Endurance | l’Italia al Mondiale 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È notizia del 17 gennaioche la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) ha inoltrato le iscrizioni dei binomi azzurri aldi quest’anno. Data e luogo della kermesse I Mondiali diEquestre riservati ai Senior sono in programma a Butheeb, negli Emirati Arabi Uniti, dal 20 al 26 febbraio. La commissione selezionatrice italiana Hanno composto la formazione tricolore: Massimo Nova, Arnaldo Torre e Nicola Pilati. I binomi convocati Camilla Coppini in sella a Ernest; Costanza Laliscia in sella a Assim Du Barthas; Daniele Massobrio in sella a Rashida Del Ma; Letizia Milani in sella a FB Karone; Carolina Tavassoli Asli in sella a Carma Du Barthas. RISERVA: Lorenzo Piccolo in sella a Saroual de l‘Aigoual. su Il Corriere della Città.