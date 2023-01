(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il leiomiomadetto ancheo mioma è il tumore dell’in assoluto più frequente in questo organo. Ilè una massa di tipo solido che cresce all’interno della parete uterina, parete costituita principalmente da fibre muscolari lisce. Va ben specificato che ilè un tumore assolutamente benigno. Il- spiega la dottoressa Elisabetta Colonese specialista in ginecologia ed ostetricia e consulente del portale Mustela Formazioneinfaniza.it- può localizzarsi sia all’interno dell’( quindi all’interno della cavità chiamata più propriamente endometriale), che all’interno della stessa parete muscolare dell’( chiamato più propriamente ...

Panorama

Federica non è l'unica eccellenza pugliese in ambito scientifico: leggi l'articolo Andria:di aneurismi cerebrali, 1° interventoSud Italia .'La dottoressa Airaudi, Primaria di ginecologia di Pietra Ligure, dopo le visite ha dato il suo parere favorevole per il percorso dicon l'aiutoDottor Gazzo. A giugno 2022 il ... Embolizzazione del fibroma uterino: la tecnica mini-invasiva per salvare l'utero