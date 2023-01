Elezioni Regionali nel Lazio | il tema del termovalorizzatore | gestione dei rifiuti priorità per i cittadini

...temi su cui la Regione Lazio dovrebbe intervenire con la massima urgenza secondo un sondaggio condotto da Euromedia Research sulle priorità per i cittadini del Lazio in vista delle...Per Matteo Orfini "questedimostreranno che il Pd è più in salute di quello che si dice". Ha argomentato: "Noi proponiamo Alessio D'Amato, assessore della giunta Zingaretti, che si ...Felice Merola: «Per me sarà un modo per restituire in parte quanto ricevuto negli anni in Lombardia. La mia è una sfida nella sfida» ...Una ventina di candidati dal Lodigiano per due poltrone al Pirellone: ecco quanto guadagneranno Meno di un mese alle elezioni, meno di un mese e scopriremo il nome del nuovo governatore e la composizi ...