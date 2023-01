EGOInternational | buone chance per l’export delle mele italiane

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il mercatofa registrare un aumentovendite all’estero verso i paesi d’oltreoceano, riuscendo così a compensare il lieve rallentamento deldestinato ai paesi europei. È quanto emerge dall’ultima recensione di Assomela, l’Associazione dei produttori diitaliani, che ha raccolto i dati sull’andamento del settore relativi all’ultimo mese e fatto il punto sulle principali dinamiche di esportazione per i mercati comunitari e per quelli extra-UE. Le opinioni contenute nella recensione restituiscono un quadro analogo a quello del mese precedente, in cui si evidenzia la stabilizzazionevendite per tutte le qualità produttive della mela italiana. In particolare, il mercato registra una ripresa sostenuta dalle richieste provenienti ...