Edoardo Tavassi avverte una gieffina | “Così si mette la Casa contro”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Parlando con Luca Onestini,ha volutore in guardia una compagna di gioco Importante confronto nel cortiletto del GF Vip trae Luca Onestini. I due gieffini si sono soffermati sugli atteggiamenti di una delle loro compagne di gioco, ovvero Oriana Marzoli. La modella originaria di Caracas, infatti, nelle scorse ore è stata richiamata diverse volte dalla produzione del reality, visto che è andataalle regole stabilite dal programma. Lainfatti indossa continuamente gli occhiali da sole nellae questo sta infastidendo ovviamente i vertici del format. Di conseguenza, continuando ad andareil regolamento può portare a dei provvedimenti per l’intero cast del Grande Fratello Vip ...

ComingSoon.it

Comunque ciao Ilary un abbraccio! Puresi è espresso vista la sua partecipazione all' Isola dei Famosi , reality che attualmente conduce proprio la Blasi: "Grande Ilary lei è troppo ......dopo questa importante esperienza negli studi di Cinecittà ne uscirà rafforzata insieme a... Chi vince questo GF Tra tanti quello che mi fa proprio ridere è. Chi mi sta sulle palle Un ... Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi esprime dubbi sulla scelta dei preferiti. La regia censura Mercedesz Henger ha raccontato come ha conosciuto il suo attuale fidanzato, l’imprenditore Nico D’Amore, e ha poi parlato del rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip: “Mi piacciono, ...Antonella Fiordelisi in lacrime accusa gli altri vipponi di averla isolata, tra loro anche Edoardo e parla di nuovo di branco ...