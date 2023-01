Ecco i segreti che può rivelare Messina Denaro | la rivelazione choc in tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Matteoadesso è in carcere e di fatto sa bene che da questo momento in poi gli verrà fatta una sola richiesta: collaborare con la Giustizia e dire tutto ciò che sa. Ma di fatto il boss dei boss ha già fatto capire che non ha alcuna intenzione di aprire bocca. Le uniche parole pronunciate finora sono state chiare: "Sono incensurato, non so di cosa mi accusano". Chi ha sentito le sue parole ha parlato anche di un velo di ironia dietro la sua espressione. Ma la storia di Cosa Nostra e della giustizia italiana ci ha abituato a dei cambi di rotta, a delle inversioni a U, vedi il caso Buscetta o quello di Brusca, che all'improvviso hanno deciso di collaborare con i magistrati. E così Salverio Lodato, giornalista ed esperto di storia della mafia, in tv a Otto e Mezzo, ha spiegato quali possano essere le rivelazioni che potrebbe ...

la Repubblica

Cosa c'è da vedere Stasera in TVla nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction ... Idell'ultimo padrino , presentato da Andrea Purgatori,...Il make - up per rosse naturali, idi Julianne Moore Passiamo al trucco! "Dopo aver ..., questo è il mio trucco giorno, ma se devo uscire per una serata importante mi faccio tentare dal ... Bombe e segreti, ecco a chi fa paura il boss finito in cella Dal 23 gennaio Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino sono protagonisti della nuova fiction di Rai 1 Black Out - Vite Sospese: ecco cosa ci hanno raccontato.Bombe e segreti, ecco a chi fa paura il boss finito in cella di Conchita Sannino La conferenza stampa sull'arresto di Matteo Messina Denaro (palazzotto) Cafiero de Raho: 'Questa volta si staranno perq ...