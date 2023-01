«Ecco chi è Pasquale Bonavota | uno dei 4 super latitanti d' Italia»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel nostro paese esiste un apposito elenco contenente tutti i nomi deidi massima pericolosità: si tratta cioè, a mente dell’art. 296 del Codice di procedura penale, di chi “volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio all’obbligo di dimore o ad un ordine in cui si dispone la carcerazione”. Quest’elenco viene materialmente predisposto dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei, istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale nell’ambito del Programma speciale di ricerca: è il criterio della maggiore pericolosità quello utilizzato per la relativa iscrizione. Gli estremi del latitante (fotografia segnaletica, indicativo nominale, precedenti giudiziari, anno di inizio della latitanza) corredano il curriculum della persona iscritta sin dal 1992, anno in cui ...

La Repubblica

La parabola del prezzo del gas sembra dare un po' di tregua ai consumatori , che vedranno una diminuzione anche dell'importo delle bollette (il bonus 2023, aspetta e come richiederlo: le ...Commenta per primo A partire dalle 20 Milan e Inter si giocheranno a Riyad la Supercoppa Italiana 2022.alcune statistiche e curiosità sulla gara. Questa sarà solamente la seconda sfida tra Milan e Inter in Supercoppa Italiana, dopo quella del 6 agosto 2011: in quell'occasione i rossoneri vinsero 2 ... Ecco chi è Baiardo e quanto vale la sua "profezia" sull'arresto di Messina Denaro Ripercorreremo le loro carriere e scopriremo come hanno influito sulla storia del Napoli. Siamo pronti a scoprire insieme chi sono i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del ...Slam vinti (21 Nole, 22 Rafa) e spalanca la strada al serbo verso il decimo Australian Open della carriera, che gli varrebbe anche il sorpasso su Alcaraz in vetta al ranking ATP. Non perderti le ... .