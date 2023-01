“Ecco chi è mio figlio” | dopo Capodanno parla il padre di Wax di Amici 22 – VIDEO

hanno raccontato che è stato merito del figlio di Serena : il ragazzo era in partenza per gli ...cosa ha dichiarato a proposito Serena Enardu : A lei, fa eco Pago : " Io voglio sposare ...Persta già pagando a rate, lo sconto si applica solo alle rate successive al 31 dicembre 2022. ...i calcoli con sanzioni ridotta: Il debito residuo diventa quindi pari a 2mila 845 euro, da ...Nozze in arrivo per Pago e Serena Enardu: la conferma arriva dai diretti interessati, che non vedono l'ora di giurarsi amore eterno.Con i costi del carburante che durante tutto il 2022 sono schizzati letteralmente alle stelle, molti automobilisti hanno cominciato a pensare a modi alternativi per poter risparmiare sui consumi della ...